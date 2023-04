4/21 ©Ansa

LIGURIA - I finanziamenti in campo per la Liguria sono di oltre 7,2 miliardi di euro, di cui 4,9 miliardi per le infrastrutture. Tra queste, spicca la diga foranea del porto di Genova che riceverà 500 milioni per la fase A, con i lavori in partenza a maggio. Gli investimenti per la salute sono 189 milioni e riguardano soprattutto le case di comunità e i nuovi ospedali. Altri 100 milioni sono per progetti su robotica e intelligenza artificiale

