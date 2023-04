Prima conferenza stampa da segretaria del Pd per Elly Schlein. La leader dei democratici, nel corso del punto stampa, ha annunciato che "la prima segreteria del partito si terrà venerdì a Riano, come omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti". Schlein ha anche reso noto che il 25 aprile sarà alla manifestazione di Milano: "E' una celebrazione importante e sentita".

"Da governo una sorta di spezzatino del Rdc"

Nel corso della conferenza stampa non sono mancate le stoccate al governo: "Non sappiamo ancora nulla di ufficiale di quello che il governo vuol fare con il decreto lavoro ma quello che si profila è una sorta di spezzatino del Reddito di cittadinanza. Noi ci siamo opposti a questa guerra del governo contro i poveri. Il Reddito è migliorabile ma ha aiutato a non scivolare verso la povertà. Ci vuole cautela e attenzione. Dal 2024 il governo Meloni taglia il 20% delle risorse contro al povertà: non è la direzione giusta".

"Grido di allarme" sulla sanità pubblica

"Il governo - ha aggiunto - ha fatto tagli nella sanità e questi tagli si traducono in un restringimento dei servizi alla persone. Noi ci opponiamo con forza a tutto questo e chiediamo al governo di non lasciare sole le regioni. Serve un intervento del governo che non c'è stato in manovra nè nel Def. Assistiamo a una pericolosa regressione". Nella difesa della sanità pubblica "non siamo soli. ci sembra di vedere le altre opposizione molto attive e anche i sindacati. Spero che il governo ascolti questo grido di allarme".

"Vigileremo sul Pnrr, pronti a collaborare"

"Vigileremo - ha proseguito Schlein - sul 40% del Pnrr da destinare al Sud e sulla parte che riguarda l'occupazione femminile. Gli enti locali riscontrano grandi difficoltà perchè non hanno risorse sufficienti. Siamo preoccupati perchè tifiamo per l'Italia e vogliamo che si raggiungano questi obiettivi". Ma ha anche aggiunto: "Siamo pronti a sederci intorno a un tavolo. Sul Pnrr abbiamo un atteggiamento di stimolo e collaborazione".

Un milione di euro ai circoli e ai territori

A proposito della situazione del partito, "siamo a quasi 20 mila nuove iscrizioni, serve una presenza capillare sul territorio" ha detto Schlein, che ha anche aggiunto: "Abbiamo deciso di mandare un milione di euro, provenienti dal tesseramento, ai Circoli e ai territori".