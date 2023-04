Elly Schlein, scelti i membri della segreteria Pd: ecco nomi e ruoli

13/14 ©Ansa

"Stiamo anche costruendo – ha detto Schlein – una serie di Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche, tra cui: Dipartimento delle politiche per lo sport a Mauro Berruto; Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data ad Annarosa Pesole; Dipartimento Contro ogni barriera, per l'inclusione a Iacopo Melio (foto in alto). Infine: capo segreteria Giovanni Gaspare Righi (foto in verticale); portavoce della segretaria e responsabile comunicazione del Partito Democratico Flavio Alivernini (foto in basso)"