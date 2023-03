Assemblea nazionale Pd, inizia l'era Schlein. Resta il nodo segreteria

C'è attesa per l'intervento della segretaria eletta nelle primarie del 26 febbraio che apre l'Assemblea durante la quale Stefano Bonaccini verrà eletto presidente del partito. "Un importante segnale di unità", le parole del governatore dell'Emilia-Romagna

Con l'Assemblea nazionale del Pd, inizia ufficialmente l'era Elly Schlein dopo l'elezione della segretaria nelle primarie del 26 febbraio. Oggi il suo rivale nella corsa alla leadership Stefano Bonaccini verrà eletto presidente . "Un importante segnale di unità", ha detto ai suoi il governatore dell'Emilia-Romagna. Attesa per le decisioni che seguiranno, a cominciare dalla nomina della segreteria e dall'indicazione per i capigruppo di Camera e Senato.

Il ruolo di Bonaccini presidente

Nei giorni scorsi Schlein ha offerto a Bonaccini la presidenza, chiudendo così una trattativa più lunga e tesa del previsto. La squadra del governatore puntava proprio a quel ruolo, mentre i sostenitori della segretaria avrebbero preferito che Bonaccini diventasse vicesegretario: "Il presidente - era il ragionamento - è più libero di fare quel controcanto che non può permettersi chi è coinvolto nella gestione politica del partito da numero due della segretaria". Il via libera alla presidenza di Bonaccini ha reso quindi più facile il percorso verso il coinvolgimento diretto dei sostenitori del governatore nella segreteria, come chiesto da Schlein, che mira sì a dettare la linea, ma con una gestione unitaria, che coinvolga anche le altre anime del partito.