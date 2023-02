"Da domani – ha detto il governatore dell'Emilia Romagna - tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly"

sera alla guida di un partito democratico che ha bisogno di reagire e di rigenerarsi". Così Stefano Bonaccini, al suo arrivo al comitato elettorale a Casalecchio di Reno, ha riconosciuto la vittoria dell’avversaria alle primarie del Pd. “Da domani – ha proseguito - tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l'ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano".