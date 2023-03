L'osservatorio antisemitismo del centro di documentazione ebraica di Milano ha rilevato una serie di post e tweet sulla nuova segretaria del Pd ribattezzata "Elly Shloma" e "garante dell'ebraismo internazionale". Sono stati riscontrati infatti diversi commenti antisemiti o complottisti in risposta alla vittoria di Elly Schlein alla presidenza del Partito Democratico. “Alcuni utenti - si legge nel report del Cdec - riprendono il mito accusatorio dell’ebraismo internazionale”, degli “ebrei ashkenaziti” e di Soros, sempre legando tutto alle sue origini ebraiche paterne per alimentare l’idea che tutto faccia parte di un complotto ebraico. Un’utente sostiene che gli ebrei, dopo 2000 anni, si stanno vendicando degli italiani che “li hanno cacciati” da Israele, mentre un altro sostiene di cominciare “a comprendere Hitler.” L’ “onta” di Schlein per l'appunto sarebbe quella di avere un papà ebreo, nonostante lei stessa nella campagna elettorale abbia specificato di non essere tale.