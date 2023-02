La nuova leader del Partito democratico è nata e cresciuta in Svizzera. È figlia di due professori universitari. Il papà è un politologo americano, la mamma una giurista italiana. Ha una sorella diplomatica e un fratello docente di fisica matematica. Massimo riserbo invece sulla compagna: "Non è un personaggio pubblico e non intende diventarlo", ha detto di lei nell’unica occasione pubblica in cui ne ha parlato