"Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro", ha commentato la presidente del Consiglio. Critico il leader di Azione: "Ora il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali, Fdi guida la destra, il Terzo Polo che rappresenta riformisti". M5s: "Finalmente torniamo a sentir parlare con convinzione di lotta al cambiamento climatico, salario minimo, giustizia sociale"

Elly Schlein è la prima donna a salire alla guida del Partito Democratico . La nuova segretaria dem succederà così a Enrico Letta, dopo aver sconfitto l’avversario Stefano Bonaccini alle primarie di ieri, 26 febbraio. Nella notte, subito dopo l’annuncio della vittoria, Schlein ha detto chiaramente che “ saremo un problema per il governo Meloni ”. Il premier non commenta ma si congratula con la nuova leader Pd. “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”, ha detto Meloni. Da Giuseppe Conte al presidente del Senato La Russa, dai parlamentari di Azione a quelli di +Europa, in molti hanno commentato il successo di Schlein. Non tutti con lo stesso entusiasmo.

La sfida al governo Meloni non è piaciuta al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Dopo mesi di battaglie interne - emerse all'esterno chiaramente, nonostante il goffo tentativo di coprirle attaccando sempre e comunque il governo - il Pd ha una nuova segretaria, che null'altro di meglio ha saputo dire se non che sarà un problema per Giorgia Meloni. Davvero un mistero buffo quello del Pd, sempre proteso a volere insegnare agli altri ciò che non ha fatto in 10 anni di governo. Se la Schlein, decimo segretario del Pd in quindici anni, pensa di mettere il centrodestra in allarme con simili proclami, sbaglia e di grosso”, ha detto Foti. E aggiunge: “Buon senso vorrebbe che, a congresso finito e circo mediatico esaurito, la segretaria del Pd, e la sinistra rosso antico che rappresenta, tornassero a fare politica e non solamente ad attaccare la destra e il presidente Meloni, senza per altro esibire uno straccio di idea e proposta. In bocca al lupo e auguri di buon lavoro a lei e al Pd”.

Sul suo profilo Twitter, il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte augura “buon lavoro” a Schlein. Poi l’affondo ai dem: “Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi". Buon umore per l’elezione di Schlein anche dalla delegazione 5S all’Europarlamento. "Finalmente torniamo a sentir parlare con convinzione di lotta al cambiamento climatico, salario minimo, giustizia sociale: temi che vedono il Movimento 5 Stelle in prima fila, con idee e proposte chiare già da tempo sia in Italia che a Bruxelles. C'è tanto da fare, adesso al lavoro", scrivono in una nota.

I commenti da Italia Viva e Azione

leggi anche

Primarie Pd, Bonaccini: "Elly Schlein ha vinto, grande responsabilità"

Schlein, nel 2014, lasciò il Pd, in aperta opposizione al leader di allora Matteo Renzi. È tornata ufficialmente tra le file del partito soltanto alla fine dell’anno scorso, proprio per correre come capo della segreteria. "Dopo l'elezione di Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FdI guida la destra; il Terzo Polo che rappresenta riformisti, liberal democratici e popolari. Domani partirà un cantiere aperto e inclusivo per arrivare a un partito unico. Porte aperte", scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, alleato di Renzi. Da altri nomi del Terzo Polo arrivano però buone parole per Schlein. “Penso che da domani nella politica italiana cambieranno molte cose. Si apre una stagione molto interessante per i riformisti", ha scritto sui social Maria Elena Boschi, deputata di Azione - Italia Viva - Renew Europe. Augura buon lavoro e tende una mano alla leader dem Mariastella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione. “Il risultato di ieri è un elemento di chiarezza. Per noi è l'ennesima conferma: costruire la casa dei riformisti è sempre più impellente, sempre più necessario. Noi siamo pronti. Questa è la strada", dice Gelmini.

Gasparri: “Sinistre divise, meglio per noi”

Il vicepresidente al Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia), pur senza nominare direttamente Schlein dice: “La confusione è grande sotto il cielo e la situazione è eccellente. Però per noi. Potremmo dire questo sulle primarie del Pd, allungando la nota frase del comunista cinese. Mai sottovalutare gli avversari e sempre rispettarne ovviamente le scelte. L'onda grillina non si è ancora esaurita e, con modi e in ambiti diversi, produce risultati simili". Per Gasparri “avremo di fronte una realtà divisa, confusa e tendente all'estremismo ideologico su molti temi” e “a sinistra sarà impossibile che emerga una proposta riformista di dimensione competitiva sul piano dei numeri”. Più abbottonato il presidente del Senato in quota Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, che fa le sue congratulazioni e i suoi “auguri di buon lavoro” sia a Elly Schlein che a Riccardo Magi, eletto nuovo segretario dal congresso di +Europa.