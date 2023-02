A scrutinio in corso, i primi dati non ufficiali danno la candidata vincente in Liguria e a Roma, Milano, Napoli e Bologna. Nel Comitato Schlein si parla di “un vantaggio difficile da colmare” sull’avversario ascolta articolo Condividi

Lo scrutinio non è ancora chiuso, ma dai primi dati non ufficiali Elly Schlein sarebbe avanti nella corsa per la segreteria del Pd. Nel Comitato Schlein si parla di “un vantaggio difficile da colmare”, con la candidata che avrebbe vinto a Roma, Milano, Napoli e Bologna, ma anche in Liguria, e sarebbe avanti sull’avversario Stefano Bonaccini in 14 regioni.

In Valle d'Aosta trionfo Elly Schlein, supera il 70% approfondimento Primarie Pd, il programma di Elly Schlein in 12 punti È già trionfo invece in Valle d'Aosta per Elly Schlein: ha ottenuto 736 voti rispetto ai 305 di Stefano Bonaccini. I dati sono definitivi e sono relativi ai nove seggi allestiti sul territorio. I votanti sono stati 1.041, in calo rispetto ai circa 1.400 del 2019. Quattro le schede bianche.

L’affluenza approfondimento Primarie Pd, il programma di Stefano Bonaccini in 18 punti Le prime immagini delle code ai seggi, in mattinata, hanno portato un po' di sereno nella stanze del Pd. E nella squadra di Schlein, che ha sempre considerato un punto a favore un'alta partecipazione. I dati della giornata sono andati fin da subito oltre le aspettative: quasi 600mila i votanti alle 13. "Mancano ancora i dati di alcune regioni e di alcune città, ma possiamo dire che l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti", ha detto in serata la deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso. Non sono i 3,5 milioni del 2007 o l’1,6 milioni del 2019, ma si tratta di un risultato comunque insperato alla vigilia, quando i due contendenti stentavano a sbilanciarsi e, messi alle strette, dicevano che già un milione di elettori sarebbe stato un successo.

Cosa aspettarsi approfondimento La storia delle primarie del Pd, dal 2007 a oggi Le aspettative per la nuova stagione del Pd si concentrano anche sulla capacità di chi va a sedersi al Nazareno di costruire una nuova squadra, di voltare pagina con i dirigenti. Per tutta la campagna, i due sfidanti si sono rinfacciati la vicinanza o l'appoggio dei vari esponenti di vertice del partito, accusati della crisi del Pd culminata nell'ultima sconfitta, quelle delle politiche di settembre: Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e dem al 19,1%. Chi prende le redini del partito è chiamato a dimostrare già dai nomi il senso del cambiamento. Non ci sono ruoli e compiti già definiti. Però ci sono i propositi di Bonaccini e di Schlein e i volti di chi li ha affiancati in questi mesi. Il presidente dell'Emilia Romagna ha più volte detto di puntare sugli amministratori locali. La competitor punta invece su donne e giovani. Nella squadra che ha aiutato Bonaccini durante il congresso ci sono la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il senatore Alessandro Alfieri. Sono considerati papabili per un ruolo nel partito anche la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e il primo cittadino di Bari e presidente dell'Anci Antonio De Caro. Schlein ha scelto come portavoce della mozione il deputato Marco Furfaro. In squadra con lei ci sono anche le deputate Chiara Braga e Chiara Gribaudo, il deputato Marco Sarracino, oltre al senatore Francesco Boccia.