Primarie Pd, il programma di Stefano Bonaccini in 18 punti

Lavoro /1 – Bonaccini introduce le sue proposte per il lavoro parlando di “politica per la crescita”. Punta a una “nuova agenda”: industria 4.0, formazione, incentivi al reshoring e infrastrutture produttive per i nostri distretti. Per realizzare questi progressi, propone un patto tra politica e parti sociali per rimettere al centro il lavoro e la questione salariale rafforzando la contrattazione collettiva e detassando gli aumenti per i lavoratori. Per i settori non coperti dalla contrattazione si introdurrebbe il salario minimo legale