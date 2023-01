1/10 ©Ansa

Dalle 8 alle 20 del 26 febbraio si voterà per le primarie del Pd. Il partito, dopo i risultati non del tutto soddisfacenti delle legislative dello scorso 25 settembre 2022, è in cerca di una nuova guida. In corsa per sostituire Enrico Letta ci sono quattro esponenti delle diverse anime dem: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, l’ex presidente di partito Gianni Cuperlo e l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli

Primarie Pd, corsa a ostacoli per quattro candidati