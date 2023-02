Sono oltre 5.300 le sedi fisiche dove si potrà esprimere la propria preferenza per la guida del Partito democratico. Si vota il 26 febbraio, dalle 8 alle 20: ecco come capire dove bisogna andare per farlo

Dalle 8 alle 20 del 26 febbraio si voterà per le primarie del Partito Democratico: i sostenitori dei dem (anche non iscritti) sceglieranno chi, tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini (IL CONFRONTO SU SKY TG24), prenderà il posto di Enrico Letta alla guida della forza politica di centrosinistra. Come regola generale, a eccezione di chi potrà votare online, per esprimere la propria preferenza bisognerà andare in uno dei gazebo adibiti a seggi elettorali. Sono oltre 5.300 le sedi fisiche dove si può votare: ecco come trovarle (CHI SONO I CANDIDATI STEFANO BONACCINI ED ELLY SCHLEIN)