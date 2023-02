Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si vota per eleggere il nuovo segretario del partito. In corsa per sostituire Letta ci sono il governatore dell’Emilia-Romagna e la sua ex vicepresidente, oggi deputata. Sky TG24 ospita l’unico dibattito tv fra i due, in onda a partire dalle 20.30 e visibile sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del digitale terrestre e in streaming sul sito skytg24.it