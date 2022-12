5/10 ©Ansa

L’USCITA DAL PD E IL RITORNO IN POLITICA – Nel frattempo, con l’arrivo di Matteo Renzi alla guida del partito, uscì dal Pd insieme a Pippo Civati fondando Possibile, da cui poi si allontanò. Decise poi di non ricandidarsi alle elezioni Europee e tornò in campo per le Regionali di gennaio 2020, dando vita ad un rassemblement ecologista-progressista, Emilia-Romagna Coraggiosa, con l'obiettivo di raccogliere tutte le forze di sinistra che sostenevano Bonaccini in quel momento fortemente minacciate dal centrodestra (in foto, Schlein con Pippo Civati, anno 2015)

Pd, Elly Schlein si candida alle primarie: "Voglio diventare segretaria"