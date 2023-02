Primarie Pd, Schlein: "Saremo un problema per governo Meloni". VIDEO

Politica

I 5.550 seggi si sono chiusi alle 20 in tutta Italia. 'La mia speranza - aveva detto Schlein quando ha votato - è veder superata la soglia di un milione di partecipanti'. 'Da dopodomani dobbiamo tornare tutti insieme - ha chiesto Bonaccini - togliendoci le magliette che abbiamo indossato in questa campagna'

Hanno chiuso alle 20 i 5.550 seggi allestiti per votare alle primarie del Pd e scegliere il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. A prevalere è stata Elly Schlein con circa il 53% delle preferenze

Per quanto riguarda l'affluenza, la deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso, ha detto: "Mancano ancora i dati di alcune regioni e di alcune città, ma possiamo dire che l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Alle 13 la commissione nazionale per il congresso aveva reso noto che i votanti erano 598.121