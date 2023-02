Elly Schlein, rubato lo zaino sul treno: appello sui social

Proprio durante uno degli innumerevoli spostamenti legati alla sua candidatura alle primarie del partito democratico, Elly Schlein è stata vittima di un ladro che le ha sottratto lo zaino. A raccontare la disavventura è stata l’esponente del Pd che ha lanciato un appello sui social. “Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere! Mi hanno rubato lo zaino oggi sul treno da Verona a Milano centrale, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia. Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile" ( SPECIALE SCHLEIN ).

Il post sui social

Schlein, che domani pomeriggio sarà a Palermo, spera che questa storia possa avere, almeno in parte, un lieto fine, e di 'riabbracciare' il suo zaino. "Non tanto per il computer - mica m’illudo - ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle", ha scritto nel lungo post.