La candidata alla segreteria del Pd, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, sottolinea come "non mi interessano i ticket a tavolino con nessuno. Non serve più il Pd degli amministratori, è un Pd già visto" e promette che, in caso di vittoria, "vado a piedi a San Luca"

"Se vinco, vado a piedi a San Luca". Così in una intervista al Quotidiano Nazionale la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein. "Bonaccini? È diverso da me, è il vecchio modello. Non basta più. Io corro per vincere e non mi interessano i ticket a tavolino con nessuno. Non serve più il Pd degli amministratori, è un Pd già visto. È una sfida tosta", anche come donna: "Nel Pd troppo spesso le donne si sono sentite schiacciate. Oppure viste come un elemento che bisognava mettere da qualche parte. È finito il tempo di un partito patriarcale che dice alle donne dove devono stare".