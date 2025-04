Anm: "Da Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante"

"E' inquietante il messaggio del dl sicurezza, che sembra avere solo un duplice obiettivo: da un lato, creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che ci sia alcun allarme sociale o alcuna questione emergenziale legata all'ordine pubblico; dall'altro, tentare di porre le basi per la repressione del dissenso". E' quanto ha affermato il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, nel corso del suo intervento al Comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe.

"E’ un documento molto complesso, tratta moltissimi aspetti. È un provvedimento che sarà destinato ad avere il consenso da parte di alcuni cittadini, anche molto forte, e un forte dissenso da parte di altri". Ha aggiunto il presidente della stessa associazione Cesare Parodi.

"È un documento che non ha mezze misure, interviene su alcuni settori dell’ordine pubblico - quindi accontentando un po’ il desiderio di una parte della cittadinanza - ma è un provvedimento per certi aspetti molto restrittivo e punitivo che quindi ovviamente susciterà sentimenti opposti", ha sottolineato. "Credo che porterà a non pochi problemi interpretativi e applicativi - ha proseguito Parodi - ci sono sicuramente anche alcuni aspetti positivi come una maggiore attenzione alle truffe per gli anziani che è un aspetto molto delicato".

Riguardo al "tema delle occupazioni" e alla questione del dissenso nell’ambito delle carceri, secondo Parodi, "è destinato a far discutere, apre molti problemi che vanno forse al di là del lato strettamente normativo ma vanno a toccare un dato sociale che quindi deve essere poi affrontato con serietà".