Le scelte di Elly Schlein

leggi anche

Primarie Pd, il confronto fra i candidati Bonaccini e Schlein

Tra i nomi indicati, Elly Schlein è partita da “Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Voglio ringraziarli personalmente per aver arricchito il dibattito congressuale con delle idee, con delle prospettive che dobbiamo tenere care anche nella gestione del partito. Veniamo da epoche di grandi scontri e divisioni, non ce le possiamo più permettere. Dobbiamo mettere fine ai personalismi” e anche “alla conflittualità interna che a volte è così forte che ci sottrae energie preziose per costruire l’alternativa alle destre in questo Paese”. E per questo motivo Schlein porterebbe anche “Giorgia Meloni, perché bisogna imparare a conoscere anche i propri avversari per essere più efficaci nel batterli alle prossime elezioni. Sperando, anzi, di riuscire a far cadere prima questo governo che sta facendo così male all’Italia”. Inoltre Schlein vorrebbe vedere Meloni anche per dirle “che non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne”. Per l’ultimo nome ‘jolly’, la deputata ha scelto “Rossana, che abbiamo incontrato in provincia di Bergamo in una delle nostre assemblee. Ci ha raccontato che si è appena laureata in ingegneria, ha mandato 227 curriculum per trovare lavoro e le hanno proposto soprattutto degli stage gratuiti. Noi dobbiamo essere quelli che lottano per abolire gli stage extracurricolari gratuiti, perché stanno facendo venire paura di futuro alle giovani generazioni. Noi invece dobbiamo riscattare il loro diritto al futuro”.