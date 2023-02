5/10 ©Ansa

Ricopre la carica fino al giugno 2010, quando entra nel consiglio della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo, nell’ottobre del 2009, come esito delle primarie, diventa segretario regionale dem. Nel 2013, dopo aver appoggiato Pier Luigi Bersani alle primarie per la coalizione Italia. Bene Comune, si schiera al fianco di Matteo Renzi e ne coordina la campagna elettorale per le primarie dem. Forte della vittoria, Renzi nomina Bonaccini responsabile nazionale degli Enti locali per il Pd