Bonaccini, dal Pci al Pd: chi è il candidato alla segreteria dem

Nato il 1° gennaio 1967 a Modena, si avvicina alla politica negli anni'80, ispirato dai movimenti per la pace. Non è mai stato in Parlamento, ma la sua carriera tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna va avanti da più di 30 anni. Dagli assessorati comunali alla presidenza della Regione: la sua storia

Prima il Partito Comunista Italiano, poi i socialdemocratici e infine il Partito democratico. Mai entrato in Parlamento, ma con una lunga e stabile carriera tra le amministrazioni locali, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è il candidato favorito per la segreteria nazionale del Pd, in competizione con Elly Schlein

Bonaccini nasce il 1° gennaio 1967 a Modena, da madre operaia e padre camionista iscritti al Pci. Studia al liceo scientifico e si avvicina alla politica verso la fine degli anni ’80, ispirato dai movimenti per la pace. Di sé, sul sito del Partito Democratico, dice di essere appassionato di calcio, cinema e letteratura