CLAUDIO AMENDOLA – Non manca di un confronto con la sua Roma Claudio Amendola: l’attore ha dichiarato che servirebbe “un Carletto Mazzone” per il Pd, facendo riferimento all’allenatore romano che ha allenato a fine anni Novanta i giallorossi. Per Amendola, comunque, è Schlein che merita di vincere “perché è di sinistra”

Primarie Pd, Schlein davanti a Bonaccini nel sondaggio Winpoll