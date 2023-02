Primarie Pd, i programmi dei candidati a confronto

Saranno soltanto in due, tra i quatto esponenti che si sono ufficialmente candidati, a darsi battaglia per la poltrona di segretario del Partito democratico nelle primarie del prossimo 26 febbraio. Ieri sono state rese pubbliche le mozioni di Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Contengono i programmi di ciascun candidato e spaziano su vari temi, dall’organizzazione del partito ai diritti civili, passando per il lavoro. Dal 3 al 12 febbraio le mozioni saranno discusse e votate dagli iscritti del partito. I due candidati che otterranno più voti si sfideranno nelle primarie del 26, aperte a tutti gli elettori italiani, non solo ai militanti.

La mozione di Stefano Bonaccini

La mozione di Stefano Bonaccini, presidente in carica della Regione Emilia-Romagna, è la più lunga e si intitola “Energia popolare per il Pd e per l’Italia”. Il testo, di 44 pagine, è suddiviso in nove capitoli, che affrontano diversi temi, dall’organizzazione del partito all’obiettivo di arrivare al governo nel 2027, passando per i diritti. Il documento dà ampio spazio al lavoro, in particolare al ruolo degli imprenditori, suggerendo un nuovo 'contratto sociale', una nuova intesa tra governo, imprese e lavoratori. Bonaccini, come evidenzia il sito Pagella Politica, è il candidato alla segreteria che nella sua mozione nomina di meno la parola 'sinistra': 12 volte, in media circa una volta ogni quattro pagine. Riserva, invece, grande attenzione agli avversari del Partito democratico: la parola 'destra' viene nominata 52 volte.

La mozione di Gianni Cuperlo

La mozione presentata da Gianni Cuperlo, deputato Pd e già candidato alla segreteria nel 2013, è lunga 43 pagine ed è intitolata “Promessa democratica”. Dedica due pagine esclusivamente alla Costituzione, che definisce "la nostra bussola", richiamando una serie di articoli. Tra questi, l’articolo 11, che impone all’Italia il rifiuto della guerra come strumento di offesa. La mozione di Cuperlo è l’unica che contiene delle immagini. Per quanto riguarda gli altri contenuti, si concentra soprattutto sull’organizzazione futura del partito e chiede, tra le varie cose, di eliminare la possibilità per i dirigenti del partito di svolgere "doppi e tripli incarichi". Tra le altre cose, la mozione si concentra sul tema del lavoro, chiedendo l’abolizione del Jobs act, la riforma del mercato del lavoro introdotta nel 2014 dal governo guidato da Matteo Renzi. Il documento affronta poi i temi della tutela dell’ambiente e del welfare state.