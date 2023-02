Stefano Bonaccini sembrerebbe in vantaggio di circa 20 punti percentuali sulla sfidante Elly Schlein nella corsa alla nomina di nuovo segretario del Partito Democratico . Secondo i dati provvisori provenienti dal voto dei circoli, conclusosi ieri sera, il presidente della Regione Emilia-Romagna avrebbe raggiunto il 55% dei consensi, contro il 33% della sfidante. Gli iscritti che hanno votato, secondo questo primo bilancio generale, sono stati 86.145. I congressi si sono tenuti in 2.604 circoli. Cuperlo avrebbe ottenuto il 7,72% e De Micheli il 3,77. Ancora da conteggiare i voti nei circoli in Lazio e in Lombardia, a causa della proroga, fino a domenica prossima, per la coincidenza con le elezioni regionali.

Bonaccini trionfa a Bologna

In Emilia Romagna Bonaccini dovrebbe aver raccolto 3.029 voti, pari al 55,42%, davanti a Elly Schlein con 1.812 voti, pari al 33,15% seguita a sua volta da Gianni Cuperlo con 538 voti, pari al 9,84% e da Paola De Micheli con 87 voti pari all'1,59%. In totale i voti validi sono stati 5.446. A Bologna, Bonaccini ha ottenuto 1.149 voti, pari al 47,44%; Schlein 981 voti, pari al 40,50%; Cuperlo 259 voti, pari al 10,69% e De Micheli 33 voti pari all'1,36%. Non nasconde la sua soddisfazione Bonaccini che commenta: “Il risultato raggiunto a Bologna tra gli iscritti per me vale doppio perché so quanto qui la sfida fosse più ardua che altrove e perché ho visto, giorno per giorno e circolo per circolo, la passione che ci avete messo".