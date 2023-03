Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. "Schlein la tua faccia è già un macabro destino", è stato scritto sopra una svastica. Il messaggio è stato rimosso non appena segnalata ieri dalla Digos. Lo ha fatto sapere la sindaca della città, Chiara Frontini, che ha detto:"Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano presto individuare l'autore di tale indegno gesto". Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori.

Fiano: "Coloro che vergano queste svastiche sanno poco di quello che avvenne"

A denunciare l'esistenza della scritta, postando anche la foto su Facebook, è stato l'ex deputato Pd Emanuele Fiano, che ha scritto : “Io sono sicuro che coloro che vergano queste svastiche, sanno poco, molto poco, di quello che avvenne allora, di quanto avvenne, di come avvenne. Bisogna promuovere cultura, su questo mi raccomando Elly Schlein, pensiamoci. Non lasciamo niente di intentato. Ogni rigurgito va curato, represso certo, ma deve anche essere oggetto di un nuovo investimento culturale ed educativo nel nostro paese, per trasmettere la lezione del male e trasformarla in bene. Solidarietà ad Elly Schlein. Se non ora quando?".