Migranti, Meloni: “Da Ue cambio approccio. Ora passi in avanti”

La premier ha parlato alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte: “Abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio Ue in maniera molto pragmatica e forse con una visione comune”

"Con Rutte abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio Ue in maniera molto pragmatica e forse con una visione comune sul fatto che la questione migratoria va affrontata partendo dalla difesa dei confini esterni e dalla lotta ai trafficanti, tema che per quanto riguarda l'Italia diviene ancor più rilevante all'indomani della tragedia di Cutro”, ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte. "Si conferma un cambio di approccio" dell'Europa sul tema dell'immigrazione, ha aggiunto, riferendosi in particolar modo alla risposta del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla lettera che la premier aveva inviato alle istituzioni comunitarie.