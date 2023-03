Migranti, Commissione Ue a Meloni: pronti a soluzione a lungo termine

La Commissione europea ha risposto alla lettera che la premier Giorgia Meloni ha inviato a Bruxelles. A comunicarlo è stata una portavoce dell'esecutivo Ue. Nella lettera si riconosce il bisogno di trovare soluzioni a lungo termine sul problema della migrazione, "in linea con il messaggio della presidente della Commissione prima del Consiglio di febbraio", di rinnovare gli sforzi per arrivare a un accordo sul Patto per la migrazione e di dare risposte operazionali". "La migrazione", spiega ancora la Commissione Ue, "va affrontata con un approccio olistico, combattendo i trafficanti, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali".