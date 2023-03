Naufragio Crotone, continuano ricerche. Oggi informativa Piantedosi

Alle 13 il ministro riferirà su quanto successo nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, in particolare sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Oggi, nel cimitero di Crotone, la prima sepoltura di una delle vittime: Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni. I morti accertati sono 70, tra cui 16 minori. Giovedì Cdm a Cutro. Mattarella: “Cordoglio si trasformi in scelte concrete”. Anche la Procura di Roma apre indagine ascolta articolo Condividi

Continuano a oltranza le ricerche dei dispersi dopo il naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Le vittime accertate sono 70, tra le quali 16 minori, i migranti che ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40. Oggi, nel cimitero di Crotone, ci sarà la prima sepoltura, quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni. E sempre oggi, alle 13 alla Camera, è prevista l'informativa urgente del ministro Matteo Piantedosi su quanto successo, in particolare sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Su questo, oltre alla Procura di Crotone, anche quella di Roma ha aperto un'indagine conoscitiva per fare luce su eventuali aspetti penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi. Giovedì, intanto, il governo ha convocato il Consiglio dei ministri a Cutro. “Il cordoglio si trasformi in scelte concrete", ha chiesto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il richiamo di Mattarella e il Cdm di giovedì vedi anche Naufragio Cutro, giovedì Cdm a Cutro. Piantedosi alla Camera Mattarella ha parlato dall'università della Basilicata. "Il cordoglio si traduca in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell'Italia e dell'Unione europea, perché questa è la risposta vera" da dare dopo la tragedia dei migranti a Cutro, ha detto. Ha aggiunto che se intere famiglie lasciano "con dolore" il loro Paese i motivi ci sono. Una presa di posizione netta che non lascia indifferente l'esecutivo. Esecutivo che, con una mossa giudicata propagandistica dall'opposizione, ha convocato per giovedì un Cdm sul tema migranti negli uffici del Comune di Cutro. Tra i temi: maggiore accoglienza per gli immigrati regolari e guerra aperta ai trafficanti. Palazzo Chigi ha fatto sapere che il governo sarà presente al completo e che è allo studio anche un gesto simbolico, ma ha anche assicurato che verranno varate misure concrete e che sarà solo l'inizio di un percorso. “L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare", ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni.

A Crotone la prima sepoltura vedi anche Naufragio Crotone, un migliaio alla Via Crucis per i migranti. FOTO In Calabria, intanto, le ricerche dei migranti dispersi continuano a oltranza con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori, droni e con il personale di presidio a terra di Guardia costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Protezione civile regionale. Le vittime accertate sono 70, tra cui 16 minori: 64 persone, tra le quali tutti i minori, sono state identificate. Sono state rese note le nazionalità dei migranti morti: 57 sono dell'Afghanistan, 3 Pakistan, 1 Tunisia, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. I superstiti risultano 79, di cui 8 ancora ricoverati ma non in condizioni preoccupazioni. Oggi, nel cimitero di Crotone, iniziano le prime sepolture delle vittime. Nel tardo pomeriggio di ieri la prima bara, quella di Nizami Hamid, un ragazzo afgano di 24 anni, ha lasciato la camera ardente allestita nel Palamilone. L'inumazione secondo il rituale musulmano, su richiesta dei parenti, avverrà nel cimitero di Crotone. Altre salme verranno trasferite secondo le richieste dei parenti delle vittime: il ministero dell'Interno ha dato la disponibilità a coprire i costi per il trasferimento all'estero.

L’informativa di Piantedosi e le inchieste Sempre oggi è in programma alla Camera, alle 13, l’informativa del ministro dell’Interno Piantedosi. In particolare, dovrà riferire sul ruolo ricoperto da Guardia di finanza e Guardia costiera. Su questo aspetto, per verificare se ci siano stati eventuali comportamenti penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi, stanno indagando sia la Procura di Crotone sia quella di Roma. La Procura calabrese ha fatto sapere che è già a buon punto la "ricostruzione della rete di comunicazioni che sono avvenute prima" del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio. Quindi i pm sono già in possesso delle comunicazioni - o almeno una parte di esse - tra Frontex, Guardia di finanza e Guardia costiera per ricostruire gli eventi. L’aereo Frontex ha segnalato la presenza dell’imbarcazione alle 23.03 di sabato 25 settembre, ma si vuole capire cos’è successo fino alle 4 del mattino successivo, orario presumibile dello schianto del caicco sulla secca. Anche la Procura di Roma, dopo l'esposto dei parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha aperto un'indagine conoscitiva (senza indagati e ipotesi di reato) per fare luce sulla catena dei soccorsi. Ma a Crotone continuano anche le indagini riguardo al fascicolo aperto contro i presunti scafisti. L'incidente probatorio chiesto al gip dalla Procura crotonese è slittato alla prossima settimana. L'obiettivo è cristallizzare il racconto dei superstiti di quanto avvenuto al momento del naufragio e nei minuti successivi.