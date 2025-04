Al via il Salone del Risparmio: all'apertura il ministro Giorgetti

Al via a oggi Milano la 15esima edizione del Salone del Risparmio, appuntamento chiave per il settore del risparmio gestito, che si tiene fino al 17 aprile all'Allianz MiCo: in programma oltre 300 relatori in più di 100 conferenze. Come da tradizione, il Salone del Risparmio si distingue per la forte presenza di figure istituzionali L'apertura dei lavori ha visto gli interventi del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del neo-presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. Tra gli altri rappresentanti istituzionali italiani il sottosegretario del Mef Federico Freni e il sottosegretario di Stato Claudio Durigon per il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.