Meteo, piogge e rovesci sparsi da Nord a Sud

Niente caldo africano ma, anzi, tanta pioggia con temporali attesi sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, e per i giorni a venire. All'orizzonte, infatti, un ciclone simil-tropicale che porterà più rovesci che sole, ma anche una tregua dalle piogge nel weekend in arrivo