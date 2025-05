Palazzo del Sant’Uffizio: storia, architettura e segreti dell'edificio

Situato nel rione romano di Borgo, in una zona extraterritoriale della Sante Sede, ospita la sede del Dicastero per la dottrina della fede e altri uffici della Curia romana

La storia

Il palazzo fu costruito nel 1514 per il cardinale Lorenzo Pucci e prese il nome di Palazzo Pucci. La sua facciata fu ricostruita tra il 1524 e il 1525 dagli architetti Giuliano Leoni, Pietro Roselli e Michelangelo Buonarroti. Nella metà del 1500 il palazzo fu acquistato da Papa Pio V per 9000 scudi e fu convertito in sede dell'Inquisizione. Nel 1586 Papa Sisto V fece realizzare le carceri che anni dopo caddero in disuso. Tra il 1811 e il 1814 Papa Leone XII restaurò l'edificio e ripristinò le carceri. Nel 1869 venne completata la facciata in piazza del Sant'Uffizio. Una ristrutturazione completa dell'edificio è stata progettata e realizzata da Pietro Guidi tra il 1921 e il 1925.