Femminicidio Ilaria Sula, l’autopsia: picchiata prima di essere uccisa

Ematomi, graffi e unghie rotte: questi sono alcuni dei segni evidenti sul corpo di Ilaria Sula che sarebbero emersi dai primi esami autoptici. La studentessa di 22 anni originaria di Terni è stata uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato, Mark Antony Samson, 23 anni, lo scorso 25 marzo. Il suo corpo è stato ritrovato il 2 aprile in una valigia che il ragazzo, reo confesso, aveva gettato in un dirupo sulle campagne dei Monti Prenestini, nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e Roma. Come riporta il Corriere della Sera , a elencare i primi dati dell’autopsia è il pm Maria Perna mentre si rivolge a Samson che però, quando gli viene domandato se c’è stata un’aggressione prima delle coltellate inferte sul collo della ragazza, risponde con un netto “no”.

Tentativi di difendersi

Dagli accertamenti del medico legale sembra che Ilaria Sula abbia cercato di difendersi dall’aggressione dell’ex fidanzato, forse una tentata violenza sessuale. A testimoniarlo sono i graffi, i colpi sulle braccia un’unghia rotta. “Magari è sbattuta nel momento in cui è caduta”, afferma Mark Samson, ma per la pm la spiegazione non è credibile. Inoltre, non sarebbe credibile neanche la versione fornita dal ragazzo secondo il quale la vittima era andata a casa di Samson per un incontro pacifico per poi fermarsi a dormire da lui. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, invece, Ilaria Sula si era presentata a casa di Mark per chiedergli come si fosse permesso di entrare nel suo pc in sua assenza: da qui la lite che ha portato all’uccisione della 22enne. La morte risalirebbe quindi alla stessa sera del 25 marzo, e non alla mattina del 26 come dichiarato da Samson.