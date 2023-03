Naufragio Crotone, proseguono le ricerche. Meloni vede Piantedosi

Le vittime accertate sono 70, ma non si fermano le operazioni in mare e sulla spiaggia che, salvo diverse disposizioni della Prefettura, andranno avanti a oltranza. Il presidente del Consiglio, si apprende, avrà un confronto con il ministro dell’Interno: sul tavolo la questione dei soccorsi nella notte della tragedia e la stretta sull’accoglienza. Tajani: "Umanamente capisco le ragioni di chi parte. L’Italia non può fare tutto da sola" ascolta articolo Condividi

Sul naufragio di Cutro "la magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità”. A dirlo, in un’intervista a Il Corriere della Sera, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui “l'emergenza migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”. Una tragedia, quella avvenuta in Calabria, che inevitabilmente entra nella politica italiana e nelle dinamiche di governo, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che - secondo quanto riporta La Stampa - è pronta a incontrare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi prima dell’annunciato Cdm a Cutro. Intanto proseguono le ricerche in mare e non sono mai state sospese le operazioni in spiaggia, che abbracciano tutto il litorale crotonese e alle quali collaborano numerosi volontari: attività di perlustrazione che andranno avanti a oltranza, salvo diverse disposizioni della Prefettura, che coordina le ricerche alle quali partecipano unità della Guardia costiera.

Tajani: “Umanamente comprendo le ragioni di chi parte” leggi anche Strage migranti, avanti ricerche. Sindaco: non abbassare riflettori Quando gli viene chiesto se comprenda le ragioni di chi parte, anche rischiando la vita, Tajani risponde che “umanamente certo che le comprendo. Ma una politica seria deve fare un passo avanti e capire quello che si può fare per arginare e risolvere un problema immenso”. “Esistono almeno due piani di intervento” e “uno è quello che possiamo fare noi come Paese”, dice il titolare della Farnesina, ricordando che “siamo stati, sia io che Meloni, più volte in Africa e nel Mediterraneo per siglare accordi, per sbloccare aiuti soprattutto per la Tunisia”. Ma “serve molto di più: serve l'Europa, in primo luogo. Serve l'Onu. Serve il Fondo monetario". Poi il ministro degli Esteri definisce il collega Piantedosi “una persona perbene, un uomo scrupoloso, attento, che ha affrontato tante crisi, che lavora su ogni aspetto”, non c'è “nessun dubbio. E siamo compatti”.

L’incontro fra Meloni e Piantedosi leggi anche Papa: "Dolore per le vittime di Cutro, fermare i trafficanti" Ed è proprio il ministro Piantedosi, secondo La Stampa, la persona che Meloni vuole incontrare prima del Cdm a Cutro, che dovrebbe svolgersi giovedì o venerdì. Sul tavolo principalmente due questioni: quella dei soccorsi, per capire cosa sia accaduto la notte del naufragio, e quella delle decisioni da portare al Consiglio dei ministri. Nei giorni scorsi Piantedosi, in audizione al Senato, aveva parlato di nuove misure “su rimpatri, sistema di accoglienza, protezione internazionale e procedimenti per l’ingresso regolare negli Stati”, ma Meloni - secondo il quotidiano torinese - potrebbe frenare. Già il 7 marzo il titolare del Viminale affronterà nuovamente la questione immigrazione tornando sulla vicenda di Cutro con un'informativa urgente del governo nell'aula di Montecitorio per ricostruire la dinamica dell'intervento della Guardia di Finanza e del ruolo della Guardia Costiera.

L’inchiesta accelera, scafisti in incidente probatorio approfondimento Naufragi, c’è chi aiuta i bambini a pagare i nostri debiti Intanto prosegue l’inchiesta su quanto accaduto a Cutro. Le testimonianze dei migranti, che potrebbero essere acquisite in sede di incidente probatorio che verrà chiesto dalla Procura della Repubblica di Crotone, potrebbero essere messe a confronto con la versione di tre dei quattro trafficanti che erano a bordo del barcone. In quelle ore, a quanto emerge, erano state diverse anche le telefonate giunte alla capitaneria di porto, purtroppo tutte già dopo che l'imbarcazione era affondata: si tratta soprattutto di chiamate di stranieri dall'estero come la Turchia, forse parenti o amici dei naufraghi, che segnalavano l'accaduto anche tramite alcuni post su Facebook. L'incidente probatorio - richiesto dal pm Pasquale Festa - punta a cristallizzare davanti al Giudice per le indagini preliminari Michele Ciociola le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia e conclusasi tragicamente a poche decine di metri dalla spiaggia calabrese, provocando la morte accertata, al momento, di 70 persone.