Papa: "Dolore per le vittime di Cutro, fermare i trafficanti"

Cronaca

L’imbarcazione di migranti naufragata al largo delle coste della Calabria era partita da Smirne, in Turchia. Un luogo molto più vicino alla Grecia che all’Italia, che però è stata comunque scelta come destinazione. I motivi che spingono le persone ad affrontare i rischi del Mediterraneo piuttosto che fermarsi in Grecia sono diversi: su questo aspetto, e sul tema dei migranti in generale, si è concentrata l’ultima puntata di Numeri, l'approfondimento di Sky TG24