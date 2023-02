Naufragio Crotone, perché la barca ha scelto l’Italia e non la Grecia

1/8

L’imbarcazione di migranti naufragata al largo delle coste della Calabria era partita da Smirne, in Turchia. Un luogo molto più vicino alla Grecia che all’Italia, che però è stata comunque scelta come destinazione. I motivi che spingono le persone ad affrontare i rischi del Mediterraneo piuttosto che fermarsi in Grecia sono diversi: su questo aspetto, e sul tema dei migranti in generale, si è concentrata l’ultima puntata di Numeri, l'approfondimento di Sky TG24

Sky TG24 Numeri, puntata del 27 febbraio. VIDEO