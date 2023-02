4/5 Sky TG24

Una buona fetta di chi cerca di venire in Europa, passando dall’Italia, non ha compiuto ancora 18 anni. Al 20 febbraio, nel nostro Paese si contano 861 sbarchi di minori non accompagnati. In tutto il 2022 erano stati 14.044. L’anno prima 10.053

Da Mattarella a Msf, le reazioni all'ultima tragedia in mare