Migranti, naufragio a Crotone. Le reazioni da Meloni a Msf

"Disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del 'biglietto' da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro", commenta il presidente del Consiglio Meloni dopo il naufragio in Calabria. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di "tragedia immane", come fa il titolare delle Infrastrutture Salvini. Medici senza frontiere non ha dubbi: "Si continua a morire in modo incessante in un desolante vuoto di capacità di soccorso"

Arrivano le reazioni dal mondo della politica – e non solo – per quanto accaduto a Steccato di Cutro, non lontano da Crotone, dove il naufragio di un barcone ha provocato la morte di molti migranti (FOTO). Al momento le vittime sono oltre 40, ma il numero si teme possa ancora salire. I migranti sopravvissuti sono 80, di cui 21 sono stati trasferiti in ospedale.

Meloni: “Vite umane stroncate dai trafficanti” leggi anche Migranti, naufragio in provincia di Crotone: sono oltre 40 i morti Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso "profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini". Ha sottolineato che "si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di un'immigrazione senza regole". Il governo, ha aggiunto, "è impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza". "È criminale - ha detto ancora il presidente del Consiglio - mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni meteo avverse". Ed è "disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del 'biglietto' da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro".

Le altre reazioni Sono intervenuti anche altri esponenti del governo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di “tragedia immane” che “mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate". Rimarca inoltre quanto sia “fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze" dei migranti. Per Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, quanto accaduto a Cutro è “una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare 'barchini' sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle di queste persone, milioni di dollari reinvestiti in armi e droga. Fermare i trafficanti di esseri umani è un dovere morale di tutti, soprattutto per salvare vite innocenti. Una preghiera per questi poveri morti".

Occhiuto, presidente della Regione Calabria: “L’Europa dov’è?” leggi anche Migranti, il decreto Ong è legge: sanzioni e cosa prevede "Cosa ha fatto l'Unione europea in tutti questi anni? Dov'è l'Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d'origine dei migranti?". Sono le domande che pone, in una nota, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto."Tutte domande che, purtroppo - aggiunge Occhiuto - ad oggi non hanno alcuna risposta. E chi sta nei territori, a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni, è costretto a gestire le emergenze e a piangere i morti". E continua: “Un barcone che trasportava migranti si è spezzato, a causa del mare in tempesta, davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una trentina di chilometri da Crotone. Decine e decine di morti annegati, tra di loro anche bambini, tanti i dispersi. La Calabria è in lutto per questa immane tragedia. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime di questo naufragio. Ringrazio coloro che si stanno adoperando per tentare di trovare dei superstiti e per assistere i sopravvissuti".

Le Ong vedi anche Migranti, gli sbarchi in Italia dal 1997 al 2022: i dati del Viminale Le organizzazioni non governative si concentrano sulla mancanza di soccorsi e la mancanza di assistenza. "Nel Mediterraneo si continua a morire in modo incessante in un desolante vuoto di capacità di soccorso. A poche decine di chilometri dalle coste italiane, quando la meta era davanti agli occhi, è annegato il futuro di decine di persone che cercavano una vita più sicura in Europa. È umanamente inaccettabile e incomprensibile perché siamo sempre qui a assistere a tragedie evitabili. È un pugno sullo stomaco, non ci sono altre parole. Msf ha dato la disponibilità alle autorità per attivare un primo soccorso psicologico per i sopravvissuti". Così Sergio Di Dato, capo progetto People on the Move, Medici Senza Frontiere. "Ancora una catastrofe nel Mediterraneo. Dolore e sgomento per le vittime che si contano a decine. Uomini, donne e bambini. Intollerabile che l'unica via d'accesso all'Europa sia il mare. L'assenza di missione di ricerca e soccorso europea è un crimine che si ripete ogni giorno", si legge invece in un tweet di SeaWatch, l'organizzazione tedesca no-profit che opera nel Mediterraneo centrale. "Ancora una volta, l'ennesima, ci troviamo a piangere la morte ingiusta di chi cerca un futuro migliore in fuga da guerre e povertà. Mentre la politica, in Italia e in Europa, pensa di risolvere con muri e restrizioni per le Ong", scrive sempre in un tweet Filippo Ungaro, direttore della Comunicazione di Save the Children Italia.