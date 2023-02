4/10 GUARDIA COSTIERA, FRAME VIDEO

La Guardia Costiera di Reggio, che sta coordinando le attività di ricerca e soccorso in mare, ha inviato in zona due motovedette SAR classe 300, provenienti da Crotone e Roccella Jonica, e un elicottero AW 139 dalla base aerea di Catania. Le condizioni meteo in zona sono particolarmente avverse. Nella foto, le prime operazioni della Guardia Costiera (frame video)