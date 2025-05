Delitto Garlasco, le nuove tecnologie utilizzate su impronta di Sempio

I nuovi inquirenti hanno però deciso di fare ulteriori verifiche su quell'impronta. Lo scorso 4 marzo Andrea Sempio veniva quindi chiamato a sorpresa in caserma per un rilievo dattiloscopico fatto con lo scanner a laser. Non solo: il 17 aprile veniva convocato per un nuovo rilievo, questa volta con il metodo dell'inchiostro, ritenuto 'classico'. Le impronte delle sue mani, prese dunque una prima volta con lo scanner e una seconda con l'inchiostro, sono state poi confrontate con le tracce dattiloscopiche repertate all'epoca. Come ha scritto la Procura, i consulenti tecnici "in tempi brevi hanno concluso che, alla luce delle nuove potenzialità tecniche a disposizione, sia hardware che software, l'impronta 33, evidenziata mediante l'impiego delle ninidrina, è stata lasciata dal palmo destro di Sempio Andrea, per la corrispondenza di nr. 15 minuzie dattiloscopiche".