Trento: 25enne morto mentre manovrava una trave d’acciaio con un carro

È rimasto schiacciato mentre manovrava una pesante trave d'acciaio con un carro ponte. È questa la prima ricostruzione dell'incidente che è costato la vita a un operaio 25enne in un'azienda meccanica a Roncone in Trentino. L'incidente si è verificato alle 9.50 di questa mattina nella sede della ditta Cmv, Costruzioni meccaniche Valentini, specializzata nella produzione di macchine ed impianti per la siderurgia. Il giovane moldavo, residente a Padova, con un carro ponte stava posizionando la trave d'acciaio. Il carico non si è staccato, come scritto in un primo momento, ma il giovane, durante la manovra è finito tra il carico e un'altra trave, morendo sul colpo.