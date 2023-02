Naufragio migranti a Crotone, il sindaco di Cutro: “Tragedia immane”

“Il mare ha restituito i cadaveri di donne e bambini” dice il primo cittadino con la voce rotta dall’emozione. “Resti del barcone sono sparsi nel raggio di 300 metri”. E ancora: “Credo non bastino i posti che abbiamo nel cimitero del nostro comune”

“Una tragedia immane, qualcosa che nella vita uno non vorrebbe mai vedere”. Non usa mezzi termini Antonio Ceraso, sindaco di Cutro, che parla del naufragio avvenuto questa mattina sulle coste calabresi (COSA E' SUCCESSO). “Il mare ha restituito i cadaveri di donne e bambini” dice ancora il primo cittadino, con la voce rotta dall’emozione. “Resti del barcone sono sparsi nel raggio di 300 metri”. E ancora: “Credo non bastino i posti che abbiamo nel cimitero del nostro comune”.