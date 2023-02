Naufragio a Crotone, Croce Rossa a Sky TG24: "A bordo in 150-200"

Croce Rossa: "A bordo popolazione variegata"

"Abbiamo subito fornito una prima assistenza e stiamo supportando in tutti i modi le attività di soccorso - ha affermato Mangione parlando delle condizioni dei sopravvissuti -. Le persone in condizioni migliori sono state portate al Cara di Isola Capo Rizzuto, altre sono attualmente ricoverate in ospedale per le cure mediche urgenti. Da quello che ci dicono c'è una persona in rianimazione, però non conosciamo ancora i dettagli". Alla domanda su quale fosse la percentuale di donne e bambini sull'imbarcazione, Mangione ha risposto che "i sopravvissuti sono in prevalenza uomini adulti, ma c'era una popolazione molto variegata a bordo". Secondo le prime ricostruzioni, l'imbarcazione proverrebbe dalla Turchia, "questo è quanto si vocifera - ha spiegato -, ma non conosciamo i dettagli. Dovrebbe comunque essere un'imbarcazione partita dalla Turchia, come avviene generalmente per il flusso migratorio che interessa le coste ioniche".