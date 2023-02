Mentre sono ancora in corso le ricerche a seguito del naufragio al largo della Calabria, in cui hanno perso la vita almeno 63 persone e risultano ancora decine di dispersi, si accende la polemica politica intorno alle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale, rispondendo ai giornalisti dopo la strage di migranti, ha detto: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. E subito sono arrivate dure repliche dal mondo politico, dal segretario di Più Europa Riccardo Magi secondo cui “c’è da inorridire” fino al leader di Azione Carlo Calenda che parla di “parole indegne”. Mentre Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è intervenuto in difesa del collega. ( IL NAUFRAGIO - LO SPECIALE MIGRANTI - I NUMERI DEGLI SBARCHI NEL 2023 )

Piantedosi: disperazione non giustifica viaggi a rischio

Nel primo pomeriggio il ministro dell’Interno ha parlato di quanto avvenuto: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”, ha detto Matteo Piantedosi. Che sul tema del contrasto agli scafisti ha aggiunto: “Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale”. Sul ruolo dell’Europa nella gestione del fenomeno il titolare del Viminale ha aggiunto: “Sto andando in Francia per questo”, dove è in programma un bilaterale con l’omologo di Parigi. Già ieri il ministro aveva detto: “È una tragedia immane, che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell'immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive”.

Le reazioni delle opposizioni: "Parole indegne”

Le parole del ministro dell’Interno hanno subito scatenato una durissima polemica politica. “C'è da inorridire alle parole del Ministro Piantedosi che non sa dire altro, di fronte a una tragedia come quella di Crotone, che bisogna bloccare gli sbarchi. Si trattava di persone che, vista la loro provenienza, quasi sicuramente avrebbero avuto diritto a protezione internazionale. Servono canali sicuri di ingresso nel nostro Paese per i rifugiati e anche per chi cerca lavoro”, ha detto il segretario e deputato di Più Europa, Riccardo Magi. Il leader di Azione Carlo Calenda ha attaccato su Twitter: “Parole indegne dette con una prosopopea insopportabile”. Per Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, “è evidente la difficoltà in queste ore del governo: la propaganda quando si scontra con la realtà fa una misera fine. E quello che è accaduto sulla spiaggia di Cutro manda in frantumi qualunque posizione ideologica sulle migrazioni. Tuttavia il nervosismo dei rappresentanti del governo non può travalicare il confine della decenza: sentire il ministro dell'Interno parlare di 'vocazione alle partenze', 'la disperazione non giustifica i viaggi a rischio', quando poi sono parole relative a naufraghi provenienti da Afghanistan, Siria o Iraq, è offensivo nei confronti delle vittime”.