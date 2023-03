Strage migranti, continuano ricerche dispersi. Oggi la via Crucis

Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Avvistato un corpo a Botricello. Le vittime, al momento, sono almeno 70. Alle 15:30 di questo pomeriggio si tiene la Via Crucis ‘Con Cristo tra i migranti dinanzi all’indifferenza del potenti’ organizzata dagli Uffici Migrantes e liturgico dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina ascolta articolo Condividi

Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi - tra i 30 e i 40 - in mare dopo il naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (Crotone). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Avvistato un corpo a Botricello, i sommozzatori sono sul posto. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini. "È una tragedia nella tragedia. Ed ecco perché i riflettori non possono essere abbassati su questo problema. Le polemiche in questo momento non giovano a nessuno", dice ai microfoni di Sky TG24 il sindaco di Cutro. Continuano, nel mentre, le indagini: la Procura della Repubblica di Crotone acquisirà, in incidente probatorio, le testimonianze dei superstiti. L'incidente probatorio punta a cristallizzare davanti al Gip le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia e conclusasi tragicamente a poche decine di metri dalla spiaggia calabrese (LO SPECIALE SUI MIGRANTI DI SKY TG24). E oggi, alle 15, sulla spiaggia di Steccato di Cutro si svolgerà la Via Crucis ‘Con Cristo tra i migranti dinanzi all’indifferenza del potenti’. L’iniziativa è organizzata dagli Uffici Migrantes e liturgico dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Le ricerche approfondimento Migranti, Meloni: “Nessuna richiesta da Frontex. Prossimo Cdm a Cutro” Sul fronte delle ricerche, per quelle in mare vengono utilizzati un elicottero, un gommone e due moto d'acqua. L'attività di perlustrazione andrà avanti ad oltranza, salvo diverse disposizioni della Prefettura di Crotone, che coordina le ricerche alle quali partecipano unità della Guardia costiera di Crotone. Le indagini Le testimonianze dei sopravvissuti saranno inserite nel fascicolo dell'inchiesta per naufragio e omicidio colposo aperta a carico dei presunti scafisti identificati, tre dei quali, un turco e due pachistani (uno è minore), sono stati fermati, mentre un quarto è irreperibile. E del naufragio potrebbe occuparsi anche la Procura di Roma chiamata, da un esposto dei deputati di Sinistra Italiana Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, a verificare se ci sono state responsabilità anche a livello ministeriale. Nell'esposto infatti i due parlamentari chiedono di accertare se vi siano state "disposizioni ministeriali che abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia Costiera" tenuto conto che "non si può escludere che vi sia una responsabilità superiore visto che la Guardia Costiera dipende dal ministero dei Trasporti, mentre il ministero dell'Interno è diventato il supercoordinatore di sbarchi e soccorsi dei migranti". Una tesi respinta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, secondo il quale "la Guardia Costiera non è intervenuta perché non è stato lanciato un segnale di allarme" elemento rafforzato dal fatto che "l'aereo di Frontex non ha continuato a seguire quella barca, dopo averla segnalata". Per lunedì, poi, è previsto l'affidamento formale da parte della Procura ai carabinieri della delega all'acquisizione degli atti nell'ambito del nuovo filone di indagini, al momento senza indagati e senza ipotesi reato, aperto per chiarire quali siano state le procedure e le comunicazioni tra la Guardia di finanza e la Guardia costiera fra le 23.03 di sabato e le 4:10 di domenica 26 febbraio.

Una croce con i legni del barcone di Cutro approfondimento Frontex, Guardia costiera e Guardia di finanza: i compiti in mare Intanto, don Francesco Loprete, sacerdote dell'arcidiocesi di Crotone - Santa Severina, con l'aiuto di un artista ha realizzato una particolare croce con i resti del barcone su cui si trovavano i migranti che hanno perso la vita a Cutro domenica scorsa. "Quando, recatomi sul posto della tragedia, ho visto il barcone che andava sempre più spappolandosi, ho pensato che il mare avrebbe presto spazzato il ricordo. Bisognava salvare qualcosa per preservare il ricordo e perché la strage non si ripeta”, ha spiegato. E oggi pomeriggio si tiene anche la via Crucis nella spiaggia del tragico naufragio. “Alla luce della tragedia che si è consumata nei giorni scorsi sulle coste del comune di Cutro, come comunità diocesana siamo chiamati a farci carico del dramma che ha colpito questi nostri fratelli - scrivono i due uffici diocesani in una nota -. La morte e le terribili sofferenze che hanno colto questi innocenti in fuga dai loro Paesi alla ricerca di una vita migliore interpellato profondamente le nostre coscienze e la nostra fede”.