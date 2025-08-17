Esplora tutte le offerte Sky
Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista

L'incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur

Un alpinista è morto stamattina dopo una caduta nel massiccio del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. Illesi i due compagni della vittima sono stati accompagnati a valle. 

Ieri - sempre il Soccorso Alpino Valdostano - è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.

