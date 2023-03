Meloni ad Abu Dhabi per ricucire i rapporti. Siglato accordo Eni-Adnoc

Secondo giorno ad Abu Dhabi per Giorgia Meloni. La premier, dopo aver fatto tappa a Nuova Delhi , è volata negli Emirati Arabi per rilanciare i rapporti con lo Stato del Golfo, a partire dal settore energetico e ambientale. Oggi, 4 marzo, dopo l'incontro con il presidente emiratino, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sono state adottate due dichiarazioni di intenti. La prima va a definire le linee d’azione per il 'partenariato strategico’ tra Roma e Abu Dhabi e porta le firme del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del suo omologo emiratino, lo sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan Abdallah. La seconda è invece una dichiarazione sulla cooperazione rafforzata nell'ambito della Cop28, firmata da Tajani e da Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell'Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti, nonché direttore generale e amministratore delegato di Adnoc, e presidente designato della COP28. A margine dell’incontro è stato firmato anche un accordo tra Eni e la stessa Adnoc, la compagnia petrolifera nazionale degli Emirati, che copre diversi ambiti della transizione energetica.

La guerra in Ucraina

Oltre alle questioni economiche e ambientali, sul tavolo c’è anche la guerra in Ucraina. È sempre Tajani a ricordare che l’Italia spinge per “un dialogo” tra Mosca e Kiev: “Blinken e Lavrov si sono parlati a Nuova Delhi, seppur brevemente, e ci sono incontri in Svizzera”, ha detto. Il capo della Farnesina sottolinea come “bisogna sempre lasciare aperta la porta della diplomazia”, anche se “non è facile con una guerra in corso”. Roma sta quindi lavorando “per spingere la Russia a stare più calma”, come “abbiamo detto anche agli indiani”, evidenzia Tajani, che conclude: “Adesso vediamo come intendono muoversi gli emiratini".