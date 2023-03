La visita della premier nella capitale emiratina arriva dopo quella del ministro della Difesa Guido Crosetto, che lo scorso febbraio era diventato il primo esponente del governo Meloni a volare nello Stato del Golfo. Quell'occasione aveva rappresentato un segnale importante nel rilancio dei rapporti bilaterali, dopo le tensioni fra i due paesi negli ultimi anni: le problematiche legate alla vicenda Etihad-Alitalia e lo stop all'export di bombe e missili verso Arabia e Emirati Arabi Uniti, deciso durante il secondo governo Conte. La missione punta anche a rinforzare la cooperazione in vista della presidenza assunta dagli Emirati dei lavori della Cop 28, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai. In questo senso, a quanto si apprende, è prevista la firma di una dichiarazione di cooperazione rafforzata nell'ambito della Cop28 che inquadra l'Italia come partner strategico sui temi ambientali e della lotta al cambiamento climatico. Durante la due giorni ad Abu Dhabi è inoltre attesa la firma di un'altra intesa a livello istituzionale, una dichiarazione d'intenti sul partenariato strategico.

Meloni in India

Ieri il viaggio in India di Meloni si è concluso con una conferenza stampa congiunta in cui la premier ha auspicato che "l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta" nell’ambito della guerra in Ucraina. Le posizioni sul conflitto sono però diverse tra i due Stati: lo si capisce bene dal fatto che nella dichiarazione congiunta è solo Roma a condannare apertamente l’aggressione di Mosca. Al centro dell’incontro tra i due leader c’è stato poi lo sviluppo del partenariato strategico, oltre che un accordo di cooperazione alla Difesa, a cui ha dato enfasi soprattutto Modi, spiegando che porterà a "esercitazioni militari e formazione congiunte". L'obiettivo comune è rafforzare la collaborazione in vari settori, come sicurezza energetica, rinnovabili, transizione digitale e ricerca spaziale. E l'Italia ha aderito alla Indo-Pacific Oceans Initiative lanciata da Modi, per ritrovare influenza nell'area, considerata parte di un "Mediterraneo allargato".