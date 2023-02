Cresce l'allarme per una nuova imminente offensiva russa su larga scala. Mosca avrebbe iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e starebbe ammassando caccia al confine con l'Ucraina, secondo fonti d'intelligence. Ma gli Usa frenano. Oggi a Bruxelles conferenza stampa di Stoltenberg. Il Ppe scarica intanto Berlusconi per le dichiarazioni su Zelensky: "L'Ucraina è la vittima e non cederemo alla narrazione di Putin"