Guerra Ucraina, Tajani: "Armi a Kiev dall'Italia finché sarà necessario"

“Invieremo armi in grado di attaccare la Russia, non siamo certo contro il popolo russo, ma sosteniamo appieno Kiev e la sua resistenza", ha riferito il vicepremier in un’intervista a "Repubblica". Sulle armi già varato il sesto decreto, "una nuova misura non è in preparazione", ha poi aggiunto

Tajani: “L’Italia non ha alcun ripensamento”

"L’Italia non ha alcun ripensamento, lavora per la pace e per l’indipendenza dell’Ucraina, al fianco della Nato e dell’Europa” riferisce ancora il ministro degli Esteri nell’intervista. "Questo non vuol dire che invieremo armi in grado di attaccare la Russia, non siamo certo contro il popolo russo, ma sosteniamo appieno Kiev e la sua resistenza". Tajani ricorda quindi che “il Parlamento ha autorizzato l’invio e abbiamo già varato il sesto decreto nelle scorse settimane”. Poi continua: “Io e il ministro Crosetto lo abbiamo illustrato in modo approfondito al Copasir. Ora stiamo lavorando con i francesi per inviare al più presto un sistema di difesa aerea”. Infine fa sapere che un nuovo decreto non è in preparazione,” ma in ogni caso Forza Italia lo voterebbe" aggiunge.