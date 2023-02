7/14 ©LaPresse

L'onorevole Ettore Rosato (Italia Viva-Azione) sottolinea come le "cose inaccettabili" dette da Berlusconi siano anche "antitetiche alla NATO". Non è un caso, aggiunge, che siano state pronunciate proprio nel primo giorno di voto per le regionali: "Lo fa proprio oggi solo per motivi meramente elettorali. Non si mette in difficoltà il Paese (e anche il suo governo che non è il mio) per una manciata di consenso"